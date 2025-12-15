Расследования

148 тысячам волгоградцев закрыли выезд за границу

Расследования 15.12.2025 10:37
0
15.12.2025 10:37


В УФСПП по Волгоградской области напомнили о необходимости погасить долги при планировании поездок за границу. По данным ведомства, постановления о временном ограничении на выезд должников за пределы РФ действуют в рамках 148 тысяч исполнительных производств, находящихся на исполнении у сотрудников регионального управления. 

Чтобы запланированный отдых не оказался испорченным, перед поездкой надо проверить, есть ли у вас долги. Это можно сделать с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», Центра телефонного обслуживания ФССП России (88003030000), а также на портале Госуслуг. 

- В разделе «Штрафы. Налоги» есть вкладка «Электронные сервисы ФССП России». Получить информацию поможет и робот Макс. Надо ввести в поле поиска слово «Ограничение», а затем выбрать опции: «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд». В течение 30 секунд сервис выдаст информацию об отсутствии либо наличии ограничений, наложенных судебным приставом. Указанные сервисы также помогут оплатить долг, - пояснили в управлении ФСПП.

Важно помнить, что размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение на выезд, составляет 30 тысяч рублей. Для некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, минимальный порог для вынесения ограничения составляет 10 тысяч рублей.

Если со дня окончания срока для добровольного исполнения прошло два месяца, а долг не оплачен, запрет на выезд из страны может быть наложен уже при сумме задолженности свыше 10 тысяч руб.


Лента новостей

13:40
ФСБ задержала поджигателей авто силовиков в Волгоградской и других областях РоссииСмотреть фотографии
13:40
В Котово хозяйку двух хаски обязали выплатить ущерб за 60 разорванных утокСмотреть фотографии
13:09
Уехавшая из России опекун почти три года получала деньги на бывших приемных детейСмотреть фотографии
13:07
ФСБ задержала причастных к обороту средств поражения волгоградцевСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде ветеранам СВО и «чеченцам» передали 60 автомобилейСмотреть фотографии
11:59
Моржи из 5 регионов устроили заплыв под Волгоградом в экстремальную погодуСмотреть фотографии
11:55
Pussy Riot признана в России экстремистской организациейСмотреть фотографии
11:48
Силовики взяли штурмом дом с вымогателями под Волгоградом – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Горнолыжные курорты на юге, куда можно «навострить лыжи» этой зимойСмотреть фотографии
11:30
«Ёк-Макарёк» и фирменные трусы: волгоградские пенсионерки зажгли на шоу у МалаховаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
«Начало матча не задалось»: гандболисты «Каустика» в Волгограде проиграли «Чеховским медведям»Смотреть фотографии
11:11
Часть сёл в трёх районах Волгоградской области остаётся без светаСмотреть фотографии
10:53
Зал Воинской Славы на Мамаевом кургане закроют для туристов 16 декабряСмотреть фотографии
10:47
Под Волгоградом простились с 30-летним бойцом СВО Андреем НечаевымСмотреть фотографии
10:42
Волгоградцев призвали добровольно сдать оружие и боеприпасыСмотреть фотографии
10:37
148 тысячам волгоградцев закрыли выезд за границуСмотреть фотографии
10:32
Сотни тысяч ростовчан остались без тепла морозным утром 15 декабряСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде мэрия накрутит выручку от уличной рекламы до 130 млн рублейСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде забраковали 700 кг молока со странным сертификатомСмотреть фотографии
09:18
Искры летели во все стороны: в Камышине засняли наезд иномарки на памятник Дмитрию СолунскомуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:56
В Волгоградской области резко потеплеет после -18 морозаСмотреть фотографии
08:26
РИА: Волгоградская область поднялась на 58 строчку рейтинга доходов населенияСмотреть фотографии
08:25
РПН: пожар на нефтебазе в Урюпинске не испортил воздухСмотреть фотографии
07:58
За ночь над регионами России ПВО ликвидировало 130 ударных БПЛАСмотреть фотографии
07:28
Под Волгоградом Kia Sportage протаранил памятник святому Дмитрию СолунскомуСмотреть фотографииCмотреть видео
06:36
В Волгограде на 10 часов задерживается московский авиарейсСмотреть фотографии
06:23
В Волгоградской области отменили 8-часовую опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:10
В Волгоградской области Гидрометцентр продлил погодную опасность из-за ветраСмотреть фотографии
05:45
Росавиация отменила ограничения на приём и отправление самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
23:37
Один беспилотник ВСУ сбили вечером 14 декабря в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 