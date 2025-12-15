148 тысячам волгоградцев закрыли выезд за границу





В УФСПП по Волгоградской области напомнили о необходимости погасить долги при планировании поездок за границу. По данным ведомства, постановления о временном ограничении на выезд должников за пределы РФ действуют в рамках 148 тысяч исполнительных производств, находящихся на исполнении у сотрудников регионального управления.

Чтобы запланированный отдых не оказался испорченным, перед поездкой надо проверить, есть ли у вас долги. Это можно сделать с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», Центра телефонного обслуживания ФССП России (88003030000), а также на портале Госуслуг.

- В разделе «Штрафы. Налоги» есть вкладка «Электронные сервисы ФССП России». Получить информацию поможет и робот Макс. Надо ввести в поле поиска слово «Ограничение», а затем выбрать опции: «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд». В течение 30 секунд сервис выдаст информацию об отсутствии либо наличии ограничений, наложенных судебным приставом. Указанные сервисы также помогут оплатить долг, - пояснили в управлении ФСПП.

Важно помнить, что размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение на выезд, составляет 30 тысяч рублей. Для некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, минимальный порог для вынесения ограничения составляет 10 тысяч рублей.

Если со дня окончания срока для добровольного исполнения прошло два месяца, а долг не оплачен, запрет на выезд из страны может быть наложен уже при сумме задолженности свыше 10 тысяч руб.



