В Городище полицейские задержали пассажира такси, перевозившего наркотики

14.12.2025 15:40
В Городищенском районе Волгоградской области инспекторы ГАИ вычислили 44-летнего мужчину, перевозившего наркотики. Житель Иловлинского района находился в такси и во время проверки документов на посту вызвал подозрение правоохранителей.



- Было принято решение о досмотре, в ходе которого в куртке был обнаружен пакет с веществом белого цвета. Экспертиза, проведённая специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что изъятое является наркотическим средством, содержащим производное эфедрона, - рассказали журналистам в региональном главке МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ - «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств»

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

