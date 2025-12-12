В Волгограде кинотеатр «Родина» срочно переделают для патриотов

Кинотеатр «Родина» должны капитально отремонтировать до конца 2025 года. По данным сайта госзаказов, объявлен поиск подрядчика на выполнение работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия «Кинотеатр «Родина» по адресу: Волгоград, ул. Невская 13». Начальная стоимость контракта составила 9,4 миллиона рублей. В смету вошли работы по выравниванию полов, стен внутренних помещений и по ремонту фасада.
Напомним, в бывшем кинотеатре планируют разместить молодежный центр патриотического воспитания. Летом 2025 года «Родине» уже находили подрядчика, однако затем компания отказалась от исполнения контракта. Тогда в рамках капремонта должны были выполнить внутреннюю отделку, отремонтировать фасад, кровлю, заменить электропроводку и т.д. На эти цели было выделено 40 миллионов рублей.