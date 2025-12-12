Стало известно о состоянии отравленных под Волгоградом лошадей





Сотрудники конного клуба «У озера» в Волжском Волгоградской области сообщили о состоянии отравленных лошадей. Самому пострадавшему животному – Багету – накануне стало как-будто полегче. Он начал есть сено, несмотря на сильную боль из-за обожженного кислотой рта.

- Виват уже давно ест сено, кашу ест через раз. В обед он очень ее хотел, ел, но, видимо, было больно, топал ногой с психу и в итоге есть не стал. Воду попил сегодня хорошо. Для лошади самое главное есть сено и пить воду, если она это делает - все остальное придет со временем, - поделились в клубе.



Еще один конь, Нортон, тоже стал есть и сено, и кашу, и воду, хотя он также получил серьезное поражение слизистой. Харлей воду начал пить только и то, совсем немного. От каши он пока отказывается. Экватор почти с самого начала ел и пил, ему досталось меньше всего, пояснили в клубе.



Напомним, ранее сообщалось о начатой проверке по факту отравления пяти лошадей в конном клубе, которое произошло в ночь с 5 на 6 декабря. Накануне стал известно о том, что на месте преступления были найдены вещдоки. В причастности к совершению преступления подозревают человека, который в апреле этого года ввел смертельные инъекции двум коням, от чего они впоследствии погибли.

