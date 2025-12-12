В Михайловке МАЗ протаранил иномарку на заснеженной дороге у подстанции





11 декабря в Михайловке Волгоградской области произошло ДТП с участием грузовика. Поздней ночью тягач не поделил с иномаркой проезжую часть у местной подстанции.

- В 00:45 напротив дома № 1 по проезду Энергетиков произошло столкновение автомобилей Chery Arrizo 8 и «МАЗ», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, участок дороги не был освящён, а обстановку на проезжей части осложнили осадки в виде мокрого снега.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в результате ДТП водитель автомобиля Chery был доставлен в больницу каретой скорой помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области