В Волгограде у ДК завода им. Петрова проходят тактические учения МЧС





12 декабря в Советском районе Волгограда проходят пожарно-тактические учения спасателей. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, мероприятие началось в 9:00 у ДК завода им. Петрова.

- Жители могут наблюдать у Комплекса культуры и отдыха по адресу ул. Даугавская, д. 1 скопление техники. Просим горожан не паниковать. На объекте проходят пожарные учения, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отметим, тренировка будет проводиться в течение дня. Легенда учений спасателями пока что держится в тайне.