Конец года для инвестора: что важно успеть в декабре





Эксперты фиксируют изменения в поведении инвесторов: пока рынок обсуждает дальнейшее снижение ключевой ставки, люди все меньше хотят оставаться во вкладах и направляют деньги на фондовый рынок. Как сообщили ИА «Высота 102» эксперты финансового холдинга «БКС Мир инвестиций», прежде всего виден интерес к «длинным» облигациям – это возможность зафиксировать доход на несколько лет. Дополнительную выгоду может принести индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), и декабрь – оптимальное время для его открытия или пополнения.

Как правило, люди ощущают себя спокойно перед Новым годом, если понимают, что у них есть вклад и есть процент. Но когда ставки по депозитам снижаются уже не первый месяц, возникают вопросы. Основной – что будет с деньгами дальше? Именно поэтому спрос на инвестиции заметно оживился, особенно в облигациях, уверены аналитики. По данным Мосбиржи, в октябре физлица вложили в долговые бумаги почти две трети от общего объема инвестированных средств.

– В облигациях, в отличие от депозитов, повышенный процент можно зафиксировать на несколько лет. На фоне снижения ключевой ставки появляются очень интересные идеи. Например, инвестируя в самые консервативные бумаги – ОФЗ – на горизонте трех лет можно приблизиться к удвоению вложенного капитала. Это возможный сценарий благодаря доходу от купонов, от роста стоимости ценных бумаг и реинвестирования, – рассказывает директор региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов.





Помимо ОФЗ инвесторы рассматривают надежные облигации крупных российских компаний как в рублях, так и в валюте. Последние позволяют защитить сбережения от возможного ослабления рубля. Но далеко не все готовы самостоятельно подбирать отдельные выпуски ценных бумаг. На этот случай есть облигационные ПИФы, которые управляются профессионалами.

– Важная особенность паевого фонда заключается в том, что инвестор сразу получает диверсифицированный портфель, а деятельность управляющей компании строго регулируется. Фонды могут инвестировать в разные активы, но сейчас мы видим высокий интерес к ПИФам на ОФЗ. Управляющие подбирают наиболее ликвидные выпуски, а инвестор получает регулярные выплаты раз в квартал, – говорит Сергей Данилов.

Если облигации решают задачу «не потерять предсказуемую доходность при снижении ставок на рынке», то с акциями история немного иная. В этом году рынок акций раскачивает в разные стороны сильнее, чем это допустимо для многих консервативных инвесторов. Но это не значит, что акции исчезли из поля зрения вовсе: к ним просто относятся как к специям, а не как к основному блюду. При умеренной доле в портфеле (10-30%) и правильном выборе бумаг акции могут заметно увеличить общий результат инвестора.

В БКС отмечают, что в фокусе отдельные компании и сектора, которые потенциально выигрывают от снижения ставок и возможной геополитической разрядки. Аналитики отдают предпочтение экспортерам, банковскому сектору, ритейлу и застройщикам, но подход здесь должен быть выборочный, а оценка допустимого риска – максимально адекватной.

– У ряда акций потенциал роста может быть 30-40% на горизонте года, однако при выборе бумаг с повышенным риском особенно важна профессиональная экспертиза – к примеру, помощь финансовых советников из крупных инвестиционных компаний, – объясняет Сергей Данилов.

Есть еще один фактор, который делает конец года «сезоном решений» – налоговые льготы.

Здесь разговор неизбежно упирается в индивидуальный инвестиционный счет. С ИИС все просто: если вы рассчитываете на вычет по взносам в начале следующего года, то открыть или пополнить этот счет надо до конца декабря. ИИС-3 – это усовершенствованная версия первых двух предшественников: у него нет ограничений на сумму пополнений, а налоговые льготы стали гибче и масштабнее. Но базовая мысль прежняя: инструмент создан для тех, кто готов инвестировать системно и желает воспользоваться законной налоговой экономией, которую предлагает государство.





2025-й год добавил рынку еще одну заметную тему — долевое страхование жизни (ДСЖ). Это история для тех, кому важна не только страховая защита, но и потенциальная доходность. Инвестиционная часть таких решений формируется за счет вложений в паевые фонды. Формат новый для российской практики, но достаточно перспективный. В БКС отмечают, что спрос растет как раз за счет людей, которым важна упаковка «два в одном»: защита плюс инвестиционная логика.

– Это гибкий продукт, удовлетворяющий потребности инвесторов с различным риск-профилем. Если говорить об инвестиционной составляющей ДСЖ, то уже сейчас инвесторы могут выбирать из целого «конструктора» паевых инвестиционных фондов под свои цели, задачи и степень допустимого риска, — отмечает Сергей Данилов.

В итоге под занавес года у инвесторов есть выбор из вполне внятных стратегий. На фоне ожидания дальнейшего снижения ставок облигации становятся базовым решением для консервативного инвестора, которому важен минимальный риск и регулярный доход. При поддержке профессионала можно дополнить небольшую часть портфеля отдельными перспективными акциями. Набирающее обороты ДСЖ может быть полезно тем, кто хочет совместить инвестиции со страховой защитой. При этом как ИИС, так и договор страхования жизни на срок от 5 лет в декабре – это практичный и оправданный шаг к налоговому вычету в начале 2026 года.