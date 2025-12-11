Депутаты Волгоградской облдумы выпьют воды на миллион

Аппарат Волгоградской областной думы заказал воду почти на 1 миллион рублей для обеспечения государственных нужд регпарламента. По данным сайта госзаказов, планируется закупить воду минеральную природную питьевую упакованную и воду питьевую упакованную, на что выделено 999 999 рублей из областного бюджета.
Как следует из технической документации, вода должна быть разлита в пластиковые и стеклянные бутылки объемом 0,3 и 0,5 литра. Товар будет поставляться в Волгоградскую областную думу с 1 января и на протяжении всего 2026 года партиями по заказу.
Фото V102.RU (архив)