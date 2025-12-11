250 обращений поступило от волгоградцев Генпрокурору России

Сегодня, 11 декабря, в Волгограде с рабочим визитом находится Генеральный прокурор России Александр Гуцан. Представители надзорного органа в течение двух дней проводят в городе на Волге личный прием граждан.







- Уже поступило более 250 обращений. Возможность обсудить волнующие вопросы сохранится и после личного приема главы надзорного ведомства, - сообщили в Генпрокуратуре РФ.





Напомним, что это первый рабочий визит Александра Гуцана в регионы в должности Генерального прокурора Российской Федерации. В Волгограде в аэропорту его встречали губернатор Андрей Бочаров и прокурор области Денис Костенко.

Свою поездку в Волгоград Александр Гуцан начал с посещения историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, где возложил венок к Вечному огню в зале Воинской славы и цветы к могиле дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова.





Глава надзорного ведомства сегодня лично пообщается с жителями Волгограда и представителями бизнес-сообщества для точечного решения накопившихся проблем.

По итогам рабочего визита запланирована встреча с коллективом прокуратуры Волгоградской области.

Фото и видео: Генпрокуратуры РФ