287 украинских БПЛА сбили в соседних с Волгоградской областью регионах





287 украинских беспилотников самолетного типа уничтожены в течение прошедшей ночи в регионах России.

Как сообщили в Минобороны РФ, средства ПВО сбили 118 беспилотников в Брянской области, по 40 – над территорией Калужской и Московской областях, и 27 – в Тульской области.

Также 19 БПЛА уничтожены над территорией Новгородской области, 11 – в Ярославской области, 10 - над территорией Липецкой области, 6 над территорией Смоленской области, по пять – в Курской и Орловской области. Также 4 над Воронежской областью и два над Рязанской областью.