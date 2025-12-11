В Петровом Вале после взрыва в МКД из-под завалов спасли мужчину





В городе Петров Вал Волгоградской области сотрудники МЧС России после взрыва в МКД спасли из-под завалов мужчину. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. В ведомстве озвучили и предварительные данные по площади разрушений.

– В Петров Вале 48 человек эвакуировали, одного спасли, – сообщили в ГУ МЧС. – Площадь разрушения составила 90 квадратов.

Уточняется, что взрыв прогремел на четвертом этаже многоквартирного дома. Ранее в администрации Волгоградской области сообщали, что ЧП произошло, вероятнее всего, из-за неисправности газового оборудования или нарушения техники его эксплуатации.

На текущий момент сообщается о четверых пострадавших.

По поручению губернатора Волгоградской области Андрей Бочарова развернут пункт временного размещения для жильцов МКД.

– На месте работают 29 сотрудников и 12 единиц техники, – уточняют в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области