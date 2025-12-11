Происшествия

Бесправный водитель «ВАЗ» погиб в лобовом ДТП в Волгоградской области

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей случилось в Руднянском районе Волгоградской области. В результате ДТП, которое произошло в темное время суток на заснеженной дороге, погиб водитель одной из машин.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, на 21 км автодороги «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская – Вешенская» столкнулись «ВАЗ-2107» и Ford Focus. Водитель отечественной легковушки управлял автомобилем не имея прав. 

В результате столкновения водитель «ВАЗ» погиб на месте ДТП. Водителя иномарки с травмами доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

