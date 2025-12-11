Общество

В Волгограде ищут водителей на зарплату до 280 тысяч рублей

11.12.2025 10:27
Самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Волгограде опубликовал сервис SuperJob, проанализировав 83 тысячи предложений работодателей в крупных российских городах.

В Волгограде самую большую зарплату предлагают водителям категории С и Е. Такие вакансии занимают первые две строчки в топе самых высокооплачиваемых. Так, компания, которая работает на рынке грузоперевозок, ищет водителя- экспедитора на автомобилях MAN+ полуприцеп Schmitz. За доставку грузов между городами такому сотруднику предлагают от 221 до 280 тысяч рублей ежемесячно.

Еще одна компания ищет водителей на зарплату от 150 до 180 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещает оплачивать расходы на ремонт, шиномонтаж, техобслуживание и проезд по платным дорогам.

Третью и четвертую строчки в топ 5 самых высокооплачиваемых вакансий декабря в Волгограде занимают врачи. Так, врачу-эндокринологу предлагают от 100 до 140 тысяч рублей ежемесячно. Работать придется в Калаче-на-Дону. Также в Волгограде на зарплату 100-130 тысяч рублей ищут и врача-психотерапевта для работы в Запорожской области. 

Замыкает топ вакансия директора гипермаркета, которому готовы платить от 97400 рублей до 120 тысяч рублей ежемесячно. 

Фото из архива V102.RU

