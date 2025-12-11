Очевидцы сняли на видео последствия взрыва газа в МКД под Волгоградом





В городе Петров Вале Волгоградской области очевидцы публикуют кадры последствий взрыва в четырёхэтажном жилом доме. На видео попали первые минуты после произошедшего.





По информации местных жителей, пострадал не только сам дом, но и близлежащие строения. Взрыв был такой силы, что волной выбило наружные кирпичные стены на четвёртом этаже здания, произошло обрушение крыши, а остекление оконных проёмов и балконов оказалось повреждено, в том числе и на обратной стороне МКД.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в многоквартирном доме, по предварительной версии, произошёл взрыв бытового газа. На месте работают спасатели и экстренные службы, для жильцов дома развёрнут пункт временного размещения. На текущий момент известно о четырёх пострадавших, двое из них находятся в реанимации.

Фото и видео: Подсмотрено, Камышин. / t.me