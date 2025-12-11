При взрыве в городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области пострадали четыре человека, включая шестилетнего ребенка. Как сообщает ИА «Высота 102», двое пострадавших находятся в реанимации. Состояние одной пациентки врачами оценивается как тяжелое.

– 80-летняя женщина госпитализирована в реанимационное отделение, ее состояние медики оценивают как тяжелое и делают все возможное, чтобы спасти жизнь, – сообщили в волгоградском облздраве. – Для динамического наблюдения в реанимацию переведен 58-летний мужчина. В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще одна женщина в возрасте 60 лет госпитализирована в травматологическое отделение – ее состояние оценивают также как средней степени тяжести.

Шестилетняя девочка направлена в детское хирургическое отделение Камышинской детской больницы. В ее случае врачи также оценивают состояние как средней степени тяжести.

Ситуация, связанная со взрывом газа в МКД в Петрове Вале, находится на личном контроле губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Для жильцов дома развернут ПВР, комиссия после разбора завалов обследует жилой дом.

Ранее в СУ СК России по Волгоградской области сообщили предварительную версию ЧП в Петрове Вале.

Фото: Подслушано в Петров Вале / VK.com