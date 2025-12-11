Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в городе Петров Вале





Прокуратура организовала проверку по факту происшествия со взрывом бытового газа в четырёхэтажном жилом доме на территории города Петров Вал. Для координации действий на место уже выехал заместитель Камышинского городского прокурора Николай Ларионов.

- По предварительным данным, в жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, взрыв в Петров Вале произошёл 11 декабря около 15:00. В настоящее время на месте работают спасатели. Специалистам уже удалось вызволить из-под завалов одного из жильцов. Поисковая операция продолжается.

Фото: Реальный Петров Вал / vk.com