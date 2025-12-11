



В Волгограде «Концессии водоснабжения» рассказали о мониторинге сброса в канализацию загрязнённых сточных вод промышленными предприятиями. По информации ресурсоснабжающей организации, в областном центре под особым контролем находятся 11,3 тыс. коммерческих предприятий, чьи стоки превышают ПДК.

В 2025 году специалисты проверили 152 предприятия для определения для них нормативов предельно-допустимых концентраций веществ, сбрасываемых в канализацию.

- Соблюдение ПДК – обязательно для всех организаций. Превышение допустимых концентраций – основание для начисления повышенной платы за водоотведение. В 2025 году в Волгограде владельцы 11,3 тыс. объектов оплачивают сумму за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, - рассказали в пресс-службе «Концессии водоснабжения».

Специалисты обязаны при очистке канализационных стоков довести сбрасываемые в Волгу воды до безопасного состояния. Чем сильнее концентрации загрязняющих веществ, тем больше организации необходимо приложить усилий для их нейтрализации. Естественно, это сказывается и на амортизации оборудования. Чтобы компенсировать расходы, для коммерсантов установлены повышающие коэффициенты.

Отметим, для нежилых помещений действующий тариф увеличивается на коэффициент 0,5. Для предприятий общепита, полиграфии, салонов красоты и парикмахерских, производителей стройматериалов, химических веществ, стекловолокна, а даже некоторых других организаций, деятельность которых потенциально сопряжена с производством жидких отходов, помимо коэффициента 0,5, действует коэффициент – 2.

