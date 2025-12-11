11 декабря Генеральный прокурор России Александр Гуцан по прибытию в Волгоград сразу из аэропорта направился на Мамаев курган, где почтил память защитников Отечества.





Как сообщили в обладмине, Александра Гуцана сопровождали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и прокурор региона Денис Костенко. Они возложили в Зале Воинской Славы к Вечному огню и могиле маршала Василия Чуйкова венки и цветы.





Напомним, что Александр Гуцан прибыл в Волгоград с рабочим визитом. Сегодня он впервые в должности Генпрокурора России проведет прием граждан и встречу с представителями бизнес-сообщества.







Фото: администрации Волгоградской области