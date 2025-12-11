Общество

Учёные РАН предупредили волгоградцев о 6-балльном геоударе

Общество 11.12.2025 09:48
0
11.12.2025 09:48


11 декабря на Земле разразилась очередная магнитная буря. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, с полуночи датчики фиксируют резкий рост геомагнитной активности до 6 баллов. Всплеск вызван ударом солнечных масс, которые были выброшены светилом 7-8 декабря.

В направлении нашей планеты было две мощные вспышки, и специалисты сконцентрировали внимание на первом выбросе, потому что второй должен был уйти в сторону. Однако в результате именно второе облако плазмы и настигло сегодняшней ночью Землю.

Основной удар пришёлся на период с полуночи 11 декабря до 3:00. В это время учёные зафиксировали резкий всплеск геомагнитной активности с 3 до 6 баллов, что считается средней по силе магнитной бурей. В какой-то момент активность магнитосферы даже начала подбираться к 7-балльной отметке, однако вскоре возмущения сбавили обороты.

Отметим, в настоящее время специалисты уточняют модели дальнейшего развития ситуации, однако по действующему прогнозу магнитная буря должна сойти на нет после полудня 11 декабря.

Фото из архива ИА «Высота 102»

