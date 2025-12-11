214 спецмашин на трассах чистят волгоградские дороги от снега и льда

В Волгоградской области 214 единиц специальной техники обеспечивают проезд на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. Для обработки проезжей части израсходовано 5,6 тысячи тонн противогололедных материалов.

Как уточнили в ФКУ Упрдор Москва — Волгоград, на федеральных трассах израсходовано 2,3 тысячи тонн песко-соляной смеси. Здесь задействовано 93 единицы техники.

На северо-западе Волгоградской области, северных и центральных районах, где осадки были обильными, расчистка дорог продолжается. В облкомдортрансе сообщили, что для этого задействовано 121 единица техники. Использовано более 3,3 тысячи тонн противогололедных материалов.

Помимо автодорог расчищаются и обрабатываются искусственные сооружения. В настоящее время, по данным мониторинга ситуации, проезд в регионе обеспечен по всем направлениям.

