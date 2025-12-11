Генпрокурор России прибыл в Волгоград





11 декабря в Волгоград с рабочим визитом прибыл Генеральный прокурор России Александр Гуцан. В аэропорту его встречали губернатор Андрей Бочаров и прокурор Волгоградской области Денис Костенко.

- Александр Гуцан прилетел в Волгоград. Сегодня он впервые в должности Генпрокурора России проведет личный прием граждан и встретится с представителями бизнес-сообщества, - сообщила Генпрокуратура РФ.

Ранее сообщалось, что в Волгограде два дня работают представители Генпрокуратуры России. В здании прокуратуры Волгоградской области на улице Исторической они проводят личный прием граждан.

Видео Генпрокуратуры РФ