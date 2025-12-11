На проблемы с мобильным интернетом, неработающие мессенджеры и сайты даже из «белого списка» Минцифры РФ жалуются жители Волгограда сегодня, 11 декабря.

- Ничего не работает, даже МАХ. Невозможно вызвать такси, так как приложение Яндекса не подает признаков жизни. Сайты из «белого списка» не открываются. Сейчас можно только звонить. Хорошо, что хоть такая связь еще осталась, - сообщили V102.RU волгоградцы.

11 декабря сервис СБОЙ.РФ фиксирует массовые жалобы россиян на неработающие мессенджеры и приложения в разных регионах РФ. В «красной» зоне сегодня оказались практически все операторы связи, все мессенджеры, в том числе и МАХ, а также приложения банков, такси, РЖД и прочее.





Больше всего жалоб за последние три часа поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Саратовской областей, Краснодарского края и других регионов.

Напомним, что в течение прошедшей ночи над регионами России было ликвидировано 287 украинских беспилотников. Больше всего – по 40 БПЛА – сбито в Калужской области и Московском регионе, в том числе 32 БПЛА летевших на Москву.

Фото из архива V102.RU

Скриншот СБОЙ.РФ