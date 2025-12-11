Общество

«Даже MAX лежит»: волгоградцы массово жалуются на неработающие мессенджеры и интернет

Общество 11.12.2025 09:50
11.12.2025 09:50


На проблемы с мобильным интернетом, неработающие мессенджеры и сайты даже из «белого списка» Минцифры РФ жалуются жители Волгограда сегодня, 11 декабря.

- Ничего не работает, даже МАХ. Невозможно вызвать такси, так как приложение Яндекса не подает признаков жизни. Сайты из «белого списка» не открываются. Сейчас можно только звонить. Хорошо, что хоть такая связь еще осталась, - сообщили V102.RU волгоградцы.

11 декабря сервис СБОЙ.РФ фиксирует массовые жалобы россиян на неработающие мессенджеры и приложения в разных регионах РФ. В «красной» зоне сегодня оказались практически все операторы связи, все мессенджеры, в том числе и МАХ, а также приложения банков, такси, РЖД и прочее.


Больше всего жалоб за последние три часа поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Саратовской областей, Краснодарского края и других регионов.

Напомним, что в течение прошедшей ночи над регионами России было ликвидировано 287 украинских беспилотников. Больше всего – по 40 БПЛА – сбито в Калужской области и Московском регионе, в  том числе 32 БПЛА летевших на Москву.

Фото из архива V102.RU

Скриншот СБОЙ.РФ

11:22
Генпрокурор России прибыл в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Бесправный водитель «ВАЗ» погиб в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде «Концессии» следят за сбросом загрязненных стоков коммерсантамиСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде ищут водителей на зарплату до 280 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:50
«Даже MAX лежит»: волгоградцы массово жалуются на неработающие мессенджеры и интернетСмотреть фотографии
09:48
Учёные РАН предупредили волгоградцев о 6-балльном геоудареСмотреть фотографии
09:29
До пяти выросло количество задерживающихся рейсов в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:54
Под Волгоградом похоронят погибшего в ДНР медика с позывным «Шатал»Смотреть фотографии
08:38
287 украинских БПЛА сбили в соседних с Волгоградской областью регионахСмотреть фотографии
08:19
Росстат заявил о снижении числа бедных россиянСмотреть фотографии
08:00
Трамвайные остановки на Ангарском в Волгограде доводят до ума: фотоСмотреть фотографии
07:26
В России социальная пенсия вырастет до 16,6 тысячи рублей в 2026 годуСмотреть фотографии
07:00
В Волгограде снова подорожал бензин и дизельСмотреть фотографии
06:24
В Волгограде задерживается рейс из-за закрытия воздушного пространства в МосквеСмотреть фотографии
06:12
Волгоградцы проели и пропили 631 млрд рублейСмотреть фотографии
21:50
О резком похолодании и пронизывающей метели предупредили волгоградцевСмотреть фотографии
21:19
Снижение цен на пять видов овощей увидел ВолгоградстатСмотреть фотографии
20:58
Как получить загранпаспорт нового образца в Волгограде: все МФЦ и отделения ГУВДСмотреть фотографии
20:25
Цены на все виды топлива выросли на волгоградских АЗССмотреть фотографии
20:13
Волгоградское водохранилище оказалось в середнячках по наполняемости в декабреСмотреть фотографии
19:43
Количество заразившихся гриппом и ОРВИ волгоградцев выросло на 15%Смотреть фотографии
19:25
В Волгоградской области на льготные коммунальные тарифы заложили 1,6 млрдСмотреть фотографии
19:02
Отравитель лошадей катает детей? Под Волгоградом спасают коней после зверств живодераСмотреть фотографии
18:26
В России цены на социально значимые продукты в ноябре снизились на 7%Смотреть фотографии
17:58
В Волгограде брачный договор помог женщине отсудить у суженого квартируСмотреть фотографии
17:45
Песков посоветовал госслужащим осторожничать с разговорамиСмотреть фотографии
17:25
Волгоград украшают арт-объектами к Новому годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
Чемпионом Волгоградской области по боулингу стал Сергей ЛазаревСмотреть фотографии
17:09
В Госдуме пообещали взять на контроль дело об отравлении лошадей под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:54
Владимир Путин наградил работников КФХ регионаСмотреть фотографии
 