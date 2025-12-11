МЧС опубликовало первые фото с места взрыва в Петровом Вале





11 декабря в городе Петров Вал Волгоградской области сотрудники МЧС России организовали разбор завалов после взрыва бытового газа. После произошедшего частично обрушилась кровля и верхний этаж здания. На текущий момент на месте работают 29 сотрудников и 12 единиц техники.





- В городе Петров Вал произошел взрыв бытового газа на 4 этаже жилого дома, площадь разрушения — 90 квадратов. По предварительной информации, пострадали 4 человека. Для жильцов развернут пункт временного размещения, — подчеркнули в спасательном ведомстве.

Отметим, по данным МЧС России, во время разбора завалов удалось спасти одного из местных жителей. Мужчину вытащили из-под рухнувших перекрытий.

Фото: МЧС России