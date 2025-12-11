Под Волгоградом часть жильцов пострадавшего от взрыва МКД пустили домой





Вечером 11 декабря специалисты завершили предварительное обследование многоквартирного дома в городе Петров Вал, где произошёл взрыв. После осмотра здания специалисты разрешили вернуться в свои квартиры жильцам двух подъездов.

- По предварительной версии, в результате хлопка газа принято решение о возращении жильцов двух из трех подъездов в свои квартиры. В этих секторах дома сохранена подача всех коммунальных ресурсов, — сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

При этом подъезд, где на четвёртом этаже был эпицентр, на текущий момент отключён от инженерных сетей. Здесь продолжается работа экстренных служб.

Жильцам 12 квартир власти предложили остаться пока в пункте временного размещения, однако за исключением одного человека от этой возможности они отказались. Большинство предпочло временно пожить у своих родственников и знакомых.

Отметим, взрыв в многоквартирном доме в городе Петров Вале произошёл 11 декабря около 15:00. В результате ЧП пострадали четыре человека, двое из которых находятся в реанимации.

Фото: Подслушано в Петров Вале / vk.com