Под Волгоградом часть жильцов пострадавшего от взрыва МКД пустили домой

11.12.2025 18:41
Вечером 11 декабря специалисты завершили предварительное обследование многоквартирного дома в городе Петров Вал, где произошёл взрыв. После осмотра здания специалисты разрешили вернуться в свои квартиры жильцам двух подъездов.

- По предварительной версии, в результате хлопка газа принято решение о возращении жильцов двух из трех подъездов в свои квартиры. В этих секторах дома сохранена подача всех коммунальных ресурсов, — сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

При этом подъезд, где на четвёртом этаже был эпицентр, на текущий момент отключён от инженерных сетей. Здесь продолжается работа экстренных служб.

Жильцам 12 квартир власти предложили остаться пока в пункте временного размещения, однако за исключением одного человека от этой возможности они отказались. Большинство предпочло временно пожить у своих родственников и знакомых.

Отметим, взрыв в многоквартирном доме в городе Петров Вале произошёл 11 декабря около 15:00. В результате ЧП пострадали четыре человека, двое из которых находятся в реанимации.

Фото: Подслушано в Петров Вале / vk.com

20:53
«Половинчатые решения не принимаются»: визит Александра Гуцана в Волгоград – чего потребовал ГенпрокурорСмотреть фотографии
20:28
В хуторе под Волгоградом увековечили память шестерых погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
19:43
В Дзержинском районе Волгограда из-за аварии частный сектор остался без газаСмотреть фотографии
18:41
Под Волгоградом часть жильцов пострадавшего от взрыва МКД пустили домойСмотреть фотографии
18:41
Снесло угол дома: что известно о взрыве в жилом МКД Петрова ВалаСмотреть фотографии
18:15
Полиция нашла вещдоки на месте отравления лошадей кислотой под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:07
Суд обязал птицефабрику прекратить портить воздух под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:38
Очевидцы сняли на видео последствия взрыва газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Двое доставлены в реанимацию после взрыва в Петрове Вале под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:47
СК озвучил версию ЧП со взрывом газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:43
Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в городе Петров ВалеСмотреть фотографии
16:30
В Петровом Вале после взрыва в МКД из-под завалов спасли мужчинуСмотреть фотографии
16:22
МЧС опубликовало первые фото с места взрыва в Петровом ВалеСмотреть фотографии
16:03
Бочаров поручил оказать помощь жильцам МКД после взрыва в Петров ВалеСмотреть фотографии
16:01
Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Петров Вал, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
14:29
Депутаты Волгоградской облдумы выпьют воды на миллионСмотреть фотографии
14:11
Дело о побоях возбудили после нападения на контролера энергосбыта в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
В новый год без хлопот: волгоградцам предложили оплатить ЖКУ в декабреСмотреть фотографии
13:02
Рагим Шыхалиев не смог оспорить 9-летний срок за смерть студентов ВолгГТУ в ДТПСмотреть фотографии
13:02
250 обращений поступило от волгоградцев Генпрокурору РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
214 спецмашин на трассах чистят волгоградские дороги от снега и льдаСмотреть фотографии
12:22
Волгоградцы стали заранее составлять списки подарков на Новый годСмотреть фотографии
12:06
Александр Гуцан почтил память защитников Сталинграда на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде 33-летнего отца-садиста осудили за избиение собственных детейСмотреть фотографии
11:22
Генпрокурор России прибыл в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Бесправный водитель «ВАЗ» погиб в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде «Концессии» следят за сбросом загрязненных стоков коммерсантамиСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде ищут водителей на зарплату до 280 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:50
«Даже MAX лежит»: волгоградцы массово жалуются на неработающие мессенджеры и интернетСмотреть фотографии
09:48
Учёные РАН предупредили волгоградцев о 6-балльном геоудареСмотреть фотографии
 