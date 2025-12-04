В Волгоградской области селянин разорил могилы ради металла

В Волгоградской области задержан житель одной из станиц Урюпинского района за разграбление могил. С заявлением в полицию обратился 54-летний мужчина, сообщивший, что на сельском кладбище неизвестный сломал и похитил два деревянных креста, два памятника и два надмогильных сооружения. Подозреваемым оказался 65-летний мужчина. На территории его домовладения были обнаружены ритуальные принадлежности с кладбища.
Мужчина признался, что разорил могилы несколько месяцев назад. Кресты он выбросил на свалку, а металлические надгробные сооружения отвез на велосипеде домой, намереваясь в будущем сдать в пункт приема металла.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 244 УК РФ - «Повреждение надмогильных сооружений», ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшему». Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области