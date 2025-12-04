Расследования

Конец «схеме Долиной»? Суд отказал волгоградцу в возвращении проданного в «помутнении» дома

Расследования 04.12.2025 16:17
0
04.12.2025 16:17


Кумылженский районный суд Волгоградской области отказал местному жителю в признании договора купли-продажи дома недействительным, несмотря на то, что истец настаивал на психическом расстройстве в момент оформления сделки. Как рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, в сентябре 2021 года Алексей Ф. продал свой дом и земельный участок под ним Ольге Л., а затем надумал вернуть имущество.   

Денежные средства были уплачены полностью покупателем продавцу до подписания договора. Данный документ, а также переход права собственности по нему зарегистрированы в установленном законом порядке. Однако спустя несколько лет мужчина заявил, что никакие договоры о купле-продаже он не подписывал, а деньги – не получал. И в декабре 2024 года он потребовал вернуть проданный дом. 

Мужчина утверждал, что в момент заключения сделки он страдал психическим заболеванием, в силу которого не мог понимать значение своих действий и руководить ими. Однако эти доводы были опровергнуты проведенной судебной психиатрической экспертизой. 

Кроме того, с момента заключения договора купли-продажи до настоящего времени истец не предъявлял требований о возврате денежных средств или  о взыскании с ответчика денежных средств по договору купли-продажи в большем размере, чем предусмотрено условиями спорного договора. 

Суд также отметил, что заключение договора купли-продажи в письменной форме свидетельствует о том, что между сторонами было достигнуто соглашение по всем существенным условиям по предмету, цене и передаче недвижимости. 

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.12.2025 17:29
Расследования 04.12.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 16:17
Расследования 04.12.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 15:45
Расследования 04.12.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 15:17
Расследования 04.12.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 13:45
Расследования 04.12.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 11:54
Расследования 04.12.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 08:03
Расследования 04.12.2025 08:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 18:46
Расследования 03.12.2025 18:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 17:53
Расследования 03.12.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 15:15
Расследования 03.12.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 13:08
Расследования 03.12.2025 13:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 12:07
Расследования 03.12.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 11:52
Расследования 03.12.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 11:02
Расследования 03.12.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 09:59
Расследования 03.12.2025 09:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:29
Блогер Ульянов рассказал, как за деньги «защищал» судимого полковника ДайлиденкоСмотреть фотографии
17:24
В райцентре под Волгоградом засняли первый снегСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
В Москве осудили нефтяников из Волгограда за мошенничество и взятку в 45 млн рублейСмотреть фотографии
16:21
T2 вновь дарит новогодние подарки – теперь каждомуСмотреть фотографии
16:17
Конец «схеме Долиной»? Суд отказал волгоградцу в возвращении проданного в «помутнении» домаСмотреть фотографии
16:01
Волгоградцы в «Черную пятницу» массово покупали беспроводные наушникиСмотреть фотографии
15:45
«В больнице чуть не убили»: волгоградского блогера Алексея Ульянова доставили в судСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Волгоградская облдума одобрила использование автодорог для обороныСмотреть фотографии
15:17
Мосгорсуд изучит просьбу волгоградской чиновницы Елисеевой о свободеСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцам спишут пени по долгам за ЖКУ: как избавиться от задолженности до Нового годаСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области появилось 10 новых школьных автобусовСмотреть фотографии
14:10
Андрей Бочаров наградил волгоградские профсоюзы за активностьСмотреть фотографии
13:45
ВС РФ подтвердил приговор Никите Журавелю за госизменуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Ученые: морские виды могут вытеснить речные из-за осолонения Азовского моряСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде и области бесследно исчезли пять человекСмотреть фотографии
12:16
Сервис онлайн-звонков FaceTime блокируют в РоссииСмотреть фотографии
12:02
Бастрыкин поручил СК помочь семье инвалидов из ВолжскогоСмотреть фотографии
12:00
Всё нипочём? Чадящий во Фролово завод игнорирует предписания РосприроднадзораСмотреть фотографии
11:54
ФСБ возбудила дело в Волгограде на уроженок Украины и ГерманииСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области депутаты утвердили бюджет на 2026 годСмотреть фотографии
11:26
Проблемы с мобильной связью фиксируют волгоградцы 4 декабряСмотреть фотографии
11:09
Подсчитан экологический ущерб от смертельного ДТП с бензовозом под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:01
Прокуратура проконтролирует ситуацию с задержкой в аэропорту «Сталинград»Смотреть фотографии
10:40
350 кг меда с пасеки под Волгоградом забраковал РоссельхознадзорСмотреть фотографии
10:29
В Волгоградской области каждый второй житель привился от гриппаСмотреть фотографии
09:56
В Кремле анонсировали прямую линию с Путиным 19 декабряСмотреть фотографии
09:43
Вылет волгоградцев в Дубай задержали на 18 часовСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
09:10
В Волжском нанятый на уборку дачи рецидивист обманул участника СВОСмотреть фотографии
08:50
В МЧС рассказали, что горело в Ворошиловском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
 