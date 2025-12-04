Конец «схеме Долиной»? Суд отказал волгоградцу в возвращении проданного в «помутнении» дома





Кумылженский районный суд Волгоградской области отказал местному жителю в признании договора купли-продажи дома недействительным, несмотря на то, что истец настаивал на психическом расстройстве в момент оформления сделки. Как рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, в сентябре 2021 года Алексей Ф. продал свой дом и земельный участок под ним Ольге Л., а затем надумал вернуть имущество.

Денежные средства были уплачены полностью покупателем продавцу до подписания договора. Данный документ, а также переход права собственности по нему зарегистрированы в установленном законом порядке. Однако спустя несколько лет мужчина заявил, что никакие договоры о купле-продаже он не подписывал, а деньги – не получал. И в декабре 2024 года он потребовал вернуть проданный дом.

Мужчина утверждал, что в момент заключения сделки он страдал психическим заболеванием, в силу которого не мог понимать значение своих действий и руководить ими. Однако эти доводы были опровергнуты проведенной судебной психиатрической экспертизой.

Кроме того, с момента заключения договора купли-продажи до настоящего времени истец не предъявлял требований о возврате денежных средств или о взыскании с ответчика денежных средств по договору купли-продажи в большем размере, чем предусмотрено условиями спорного договора.

Суд также отметил, что заключение договора купли-продажи в письменной форме свидетельствует о том, что между сторонами было достигнуто соглашение по всем существенным условиям по предмету, цене и передаче недвижимости.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.