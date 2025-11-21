Экология

В Волгоградской области высадили почти 1 миллион деревьев

21.11.2025 07:39
В 2025 году в Волгоградской области высадили 953 тысячи деревьев в рамках акции «Сохраним лес». Участниками седьмой по счету всероссийской кампании по лесовосстановлению стали около 3,5 тыс. жителей региона.

Самые массовые посадки прошли в Арчединском, Старополтавском, Ольховском и Новоаннинском лесничествах. Деревья высаживали не только на участках лесного фонда, но и в населенных пунктах региона.

Напомним, всероссийская акция «Сохраним лес» является частью национального проекта «Экологическое благополучие». За время участия в акции Волгоградской области на ее территории с привлечением 17,5 тыс. человек высажено более 1,5 млн саженцев сосны, акации, дуба, вяза, березы, ясеня и других пород.

Фото администрации Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

