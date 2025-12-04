В Волгограде и области бесследно исчезли пять человек





Волгоградское подразделение поискового движения «ЛизаАлерт» подвело итоги работы за ноябрь. По информации активистов, за месяц им удалось помочь отыскать 32 человека.

- Всего в отряд поступило 48 заявок на поиск пропавших людей по Волгоградской области. Найдены живыми – 32, найдены погибшими – 1, найдены родные – 5, установлена личность – 5 граждан, - сообщили общественники.

При этом, несмотря на все усилия, поиски пятерых человек так и не увенчались успехом. Активисты обещают продолжить их розыск в декабре.

Отметим, сообщить о пропаже близкого человека граждане могут по телефону круглосуточной «горячей линии» 8(800)700-54-52.