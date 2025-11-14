Экология

Волгоградцы за год вывезли 1330 кубометров мусора с берегов рек и озер

Экология 14.11.2025 11:05
В Волгоградской области в рамках акции «Вода России» жителями региона было очищено свыше 978 километров прибрежных зон. Как рассказали в облкомприроды, за это время активистам удалось собрать 1330 кубометров мусора. 

Всего в акции приняли участие 21 700 волгоградцев - на 700 участников больше, чем в прошлом году. За последние пять лет в ходе организованных комитетов субботников волгоградцам удалось очистить порядка четырех тысяч километров берегов водоемов. Всего приняли участие около 74 тысяч человек. 

Очистка берегов включалась как одно из центральных событий в другие экологические проекты: к волонтерам присоединились участники полевых школ, экскурсий по экотропам в природных парках, отдыхающие в оздоровительных детских лагерях, гости различных фестивалей и масштабных праздников. В этом году к акции примкнули и волгоградские рыбаки: с призывом совместить хобби с очисткой берегов от мусора выступил клуб «Щука» из Кумылженского района.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

