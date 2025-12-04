Экономика

До Москвы далеко: средняя зарплата волгоградцев за месяц выросла на 897 рублей

Экономика 04.12.2025 18:07
04.12.2025 18:07


Росстат опубликовал новые данные о средней зарплате жителей Волгоградской области. По данным статистического ведомства, в сентябре работники волгоградских организаций получали в среднем 66628 рублей в месяц. Это немного больше, чем было в августе (65831 рубль). Рост зарплат за месяц составил 897 рублей. В целом за период с января по сентябрь 2025 года волгоградцам платили в среднем 66370 рублей. Это на 16,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Среди регионов ЮФО первое место по уровню средней зарплаты по-прежнему занимает Краснодарский край с показателем 74816 рублей за сентябрь. В Астраханской области в первом осеннем месяце зарабатывали 67153 рубля, в Ростовской – 69745, а в Севастополе – 65371 рубль.

В России самая высокая зарплата зафиксирована в Чукотском автономном округе – 198242 рубля. Неплохие заработки и в Москве – 165713 рублей по итогам сентября.


