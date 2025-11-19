Экология

В Волгограде благоустроитель улицы Титова загадил пойму Мокрой Мечетки

Экология 19.11.2025 06:36
19.11.2025 06:36


Частная компания, получившая подряд на благоустройство в Волгограде, умудрилась нанести серьезный вред экологии. По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, надзорное ведомство провело проверку по факту сброса стройотходов в пойме реки Мокрая Мечетка.

Выяснилось, что между МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» и ООО «Гранит» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству территории по ул. им. Г. Титова. При этом отходы в виде асфальтового и бетонного лома и загрязненного земляного грунта свозились на участок вблизи балки реки Мокрая Мечетка.

Оказалось, что такой оригинальный метод утилизации отходов придумали в МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района». В адрес подрядчика даже было направлено письмо о необходимости вывоза старого асфальта именно в это место.
В итоге отходы вместо полигона оказались в пойме реки. Ущерб экологии города составил более 750 миллионов рублей, а общая площадь загрязненного отходами участка превысила 500 кв.м.


Прокуратурой Краснооктябрьского района города Волгограда в отношении ООО «Гранит» возбуждено дело  об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

Постановлением комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области подрядной организации за указанное правонарушение назначен штраф в размере 400 тыс. рублей. Также юридическому лицу предписано возместить причиненный природной среде ущерб.

Кроме того, прокуратурой района в адрес директора МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время незаконная свалка отходов ликвидирована.

Фото прокуратуры Волгоградской области

