В Волгоградской области отменена девятичасовая опасность по БПЛА





5 декабря волгоградцам вновь разрешили подходить к окнам и выходить на открытый воздух. В 7:00 единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала рассылку смс-сообщений об отмене режима опасности атаки БПЛА.

— Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в оповещениях.

Отметим, беспилотная опасность действовала в регионе около девяти часов. Соответствующий режим был введён накануне в 21:30. При этом в Волгограде аэропорт функционирует в обычном режиме без задержек.