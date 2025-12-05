В Волгоградской области экологи не заметили превышения радиации





Радиационная обстановка на территории Волгоградской области остается стабильной, превышений естественного гамма-фона в ноябре не зафиксировано. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Как уточнили в комитете, измеряемые параметры, которые проводились с помощью специальных автоматизированных постов систем наблюдения за радиационной обстановкой, не превышали естественных значений и составляли от 0,09 до 0,14 микрозиверта в час. Техногенная активность также в области не замечена.

Отметим, информация о параметрах радиационной обстановки на территории региона ведется в круглосуточном режиме.