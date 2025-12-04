Общество

В Москве осудили нефтяников из Волгограда за мошенничество и взятку в 45 млн рублей

Общество 04.12.2025 16:44
04.12.2025 16:44

В Москве суд поставил точку в громком деле об уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и взяточничестве волгоградских нефтяников. Компания «Бургеоком» с 2018 по 2020 года не платила налоги, передавая в ФНС ложные сведения, обманув государство на 90 млн рублей, а когда махинации вскрылись, руководство организации попыталось через знакомых «решить» вопрос.

- Осенью 2022 года директор коммерческой организации совместно со своим заместителем, находясь в Москве, встретились со своим товарищем, которому рассказали о проблемах с налоговым органом и изложили свою просьбу о передаче взятки должностным лицам за непривлечение к ответственности за налоговые правонарушения. Мужчина, в свою очередь, сообщил, что у него есть двое знакомых, через которых возможно передать взятку, - сообщили в Следкоме.

Согласно договорённости, предприниматели должны были передать «аванс» за решение проблемы в размере 25 млн рублей, а ещё 20 млн рублей предстояло перечислить после того, как все претензии налоговиков будут сняты.

К концу 2022 года бизнесмены перевели посредникам 15 млн рублей, однако последние не имели никаких связей и присвоили деньги себе. Позже уже к обманутым коммерсантам с похожей проблемой обратился ещё один предприниматель, задолжавший налоговикам. Те предложили несчастному свои услуги в качестве посредников, выманив у мужчины 20 млн рублей.

О странных перипетиях в коммерческой деятельности нефтяников вскоре узнали в полиции. Фигуранты были задержаны сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду.

Мужчинам было вменено уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, покушение на взяточничество и мошенничество.

Как сообщала редакция, ООО «Бургеоком» занималось деятельностью по бурению нефтяных и газовых скважин, активно сотрудничало с «Газпромом». В числе обвиняемых директор ООО «Бургеоком» Александр Козлов и его заместитель Алексей Киселев.

Отметим, решением суда виновные приговорены к лишению свободы сроком от 6 до 14 лет. Кроме того, им назначены штрафы от 750 до 45,5 млн рублей. Ранее стало известно о привлечении компании «Бургеоком» к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 млн рублей.

