ВС РФ подтвердил приговор Никите Журавелю за госизмену





4 декабря Кассационная инстанция Верховного суда России оставила без изменений приговор бывшему студенту волгоградского вуза Никите Журавелю, которого год назад приговорили к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы за госизмену. Заседание проходило в закрытом режиме.

- Коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу, не нашла оснований для изменения приговора, - сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.

Напомним, что в 2024 году суд над Никитой Журавелем проходил в Волгоградском областном суде, куда уже осужденного за сожжение Корана бывшего студента доставили из Грозного.

Согласно материалам уголовного дела, которое расследовалось УФСБ России по Волгоградской области, Журавель в 2023 году передал спецслужбам Украины видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России, а также записи с пролетающими самолетами военного назначения. Также осужденный передал сообщникам данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.

По совокупности преступлений ему в итоге назначили 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Ранее Третий апелляционный суд в Сочи оставил приговор Журавелю без изменений.

Видео Верховного суда РФ