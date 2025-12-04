На базе ДРСУ во Фролово прогремел взрыв: погиб 64-летний мужчина





В городе Фролово Волгоградской области днем 4 декабря прогремел взрыв на территории дорожного ремонтно-строительного управления «Волгоградавтодора» на улице Геологов. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате полученных тяжких травм на месте происшествия скончался 64-летний мужчина.

По сведениям очевидцев, взрыв произошел в одном из ангаров, где на тот момент было несколько человек. Остальные рабочие, по предварительным данным, сумели спастись.

По не подтвержденным официально данным, в обед на территории ДРСУ сдетонировал снаряд времен Великой Отечественной войны, который пронес погибший мужчина.

– Погибший увлекался поиском боеприпасов. Пока известно лишь то, что сегодня в свободное время он якобы пытался распилить одну из своих находок. В результате взрыва он и скончался – травмы были чудовищными, – сообщили жители Фролово.

В СУ СК России по Волгоградской области в ответ на зарос ИА «Высота 102» пока сообщили лишь то, что по факту происшествия проводится проверка. Следователи находятся на месте происшествия.