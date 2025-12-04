С погибшим на СВО 25-летним Александром Рашевским простятся в Урюпинске





Завтра, 5 декабря, в Урюпинске Волгоградской области пройдут похороны 25-летнего Александра Рашевского. Печальную новость сообщили в администрации города.

Александр родился и вырос в Урюпинске, где закончил сначала лицей, а затем – колледж бизнеса. После заключения контракта с Министерством обороны молодой человек отправился на СВО, где служил в должности рядового стрелком.



Погиб в боях по освобождению ДНР в населенном пункте Городовка. У него остались жена и родители. Похоронят героя после траурной церемонии в сквере Павших борцов и отпевания в Покровском храме в хуторе Попов.

Фото администрации Урюпинска




