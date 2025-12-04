Общество

С погибшим на СВО 25-летним Александром Рашевским простятся в Урюпинске

04.12.2025 20:10
0
04.12.2025 20:10


Завтра, 5 декабря, в Урюпинске Волгоградской области пройдут похороны 25-летнего Александра Рашевского. Печальную новость сообщили в администрации города. 

Александр родился и вырос в Урюпинске, где закончил сначала лицей, а затем – колледж бизнеса. После заключения контракта с Министерством обороны молодой человек отправился на СВО, где служил в должности рядового стрелком.

Погиб  в боях по освобождению ДНР в населенном пункте Городовка. У него остались жена и родители. Похоронят героя после траурной церемонии в сквере Павших борцов и отпевания в Покровском храме в хуторе Попов.
Фото администрации Урюпинска t.me

