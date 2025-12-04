Волгоградская облдума одобрила использование автодорог для обороны

Волгоградская облдума поддержала проект федерального закона об использовании автодорог для обороны страны на заседании, которое состоялось сегодня, 4 августа. Документ был внесен в регпарламент накануне, 3 декабря. Как пояснили в облдуме, проект федерального закона подготовлен с целью систематизации вопросов, связанных с использованием автомобильных дорог и оптимизацией дорожной деятельности для обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.
Из пояснительной записки следует, что в настоящее время формируется основной транспортный каркас страны в виде опорной сети автомобильных дорог, которые обеспечивают бесперебойное движение транспортных средств, связанность регионов и единство экономического пространства.
Финансирование работ по поддержанию опорных автодорог в нормативном состоянии, согласно проекту закона, должно осуществляться в первоочередном порядке – в том числе для решения задач в целях обороны страны.
Также Министерство обороны предлагается наделить полномочиями относить к военно-автомобильным дорогам любые транспортные артерии для обеспечения безопасности государства. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.