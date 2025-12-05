Общество

В Волгограде синоптики пообещали снег и гололедицу к концу недели

В Волгограде и области к концу недели ожидается гололедица и снег. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, при этом в регионе ожидается тепло до +5º.

- В пятницу, 5 декабря, ожидаются местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью +2…-3º, днем -1...+4º, - пояснили метеорологи. - В субботу также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Местами воздух прогреется днем до +5º.

Воскресенье пройдет без существенных осадков, температура воздуха днем в регионе ожидается в этот день в пределах -2...+3º. 

Лента новостей

11:15
В Волгоградской области простятся с 48-летним бойцом СВО с позывным «Хан»Смотреть фотографии
11:07
АвтоУСН с 1 января 2026 года введут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:51
Расчетливая волгоградка потратила 1,3 млн сожителя на одежду и украшенияСмотреть фотографии
10:48
Волгоградцы оплатили услуги на 200 миллиардовСмотреть фотографии
10:41
Речные трамвайчики в Волгограде завершают сезон навигацииСмотреть фотографии
10:15
Почти миллиард на модернизацию ЖКХ получила Волгоградская областьСмотреть фотографии
09:54
Ракета Storm Shadow упала во дворе частного дома в Ростовской областиСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде реконструируют построенную в СССР котельнуюСмотреть фотографии
09:39
Под Волгоградом на два дня закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
09:11
Под Волгоградом изолировали ферму из-за вспышки бруцеллезаСмотреть фотографии
08:24
Редкий парад планет увидят волгоградцы в начале 2026 годаСмотреть фотографии
08:12
Самые денежные сферы с зарплатами выше 100 тысяч назвали волгоградцамСмотреть фотографии
07:55
Аферисты затерялись среди волгоградских юнармейцевСмотреть фотографии
07:30
Все предрешено? В процессе по отъему домов и земли у волгоградских дачников нашли замену мертвому ответчикуСмотреть фотографии
07:23
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 7 БПЛАСмотреть фотографии
07:17
Мошенники обманывают волгоградцев под видом юристовСмотреть фотографии
07:03
В Волгоградской области отменена девятичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:33
В Волгоградской области экологи не заметили превышения радиацииСмотреть фотографии
06:23
В Волгограде синоптики пообещали снег и гололедицу к концу неделиСмотреть фотографии
06:00
Москвичи заплатили 200 тысяч за вред Волге от плавкрана в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:11
В Елани простятся с погибшим на СВО Алексеем ВолковымСмотреть фотографии
21:44
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области 4 декабряСмотреть фотографии
21:39
Под Волгоградом обнаружили ФАБ времен войныСмотреть фотографии
21:11
В Волгоградской области селянин разорил могилы ради металлаСмотреть фотографии
20:40
Пенсионный коэффициент волгоградцев изменится с 1 январяСмотреть фотографии
20:10
С погибшим на СВО 25-летним Александром Рашевским простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
19:42
РКН заблокировал SnapChat в РоссииСмотреть фотографии
19:38
На базе ДРСУ во Фролово прогремел взрыв: погиб 64-летний мужчинаСмотреть фотографии
18:50
Суд отправил в СИЗО блогера Алексея Ульянова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:41
Солонин покинул пост главы Ольховского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
 