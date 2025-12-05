В Волгограде синоптики пообещали снег и гололедицу к концу недели





В Волгограде и области к концу недели ожидается гололедица и снег. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, при этом в регионе ожидается тепло до +5º.

- В пятницу, 5 декабря, ожидаются местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью +2…-3º, днем -1...+4º, - пояснили метеорологи. - В субботу также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Местами воздух прогреется днем до +5º.

Воскресенье пройдет без существенных осадков, температура воздуха днем в регионе ожидается в этот день в пределах -2...+3º.