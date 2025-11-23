Виноват туман? Экологи вышли на след плохого запаха в Волгограде и Волжском





В облкомприроды проведут проверку после жалоб волгоградцев на неприятный запах, который ощущается с утра 23 ноября.

- Причиной может быть густой туман, который способствует накоплению в нижних слоях атмосферы веществ, в том числе выбросов от автотранспорта, - пояснили в ведомстве.



Напомним, как передавало V102.RU, сегодня жители Волгограда и Волжского стали сообщать о неприятном запахе гари или «мокрой шерсти» на улицах городов. Некоторые волжане просыпались от ощущения, что что-то горит на плите. При этом в МЧС по Волгоградской области заявили, что никаких возгораний в регионе не фиксируется.





