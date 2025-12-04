Общество

В райцентре под Волгоградом засняли первый снег

04.12.2025
В Палласовке Волгоградской области выпал первый снег. Улицы райцентра за считанные минуты приоделись в белоснежный наряд в ночь с 3 на 4 декабря. Зимними кадрами волгоградцы поспешили поделиться в социальных сетях.



Кого-то из очевидцев белоснежные хлопья застали дома, а кто-то попал под осадки, гуляя на улице. В общей сложности в населённом пункте выпало несколько миллиметров снега. Жители смеются, что снежки пока откладываются. Уже утром снег остался в основном лишь на деревьях, а основная его масса растаяла. Однако даже такой скоротечной вьюги оказалось достаточно, чтобы наполнить город зимним настроением.

Фото и видео: Палласовка Новости / t.me

Лента новостей

20:10
С погибшим на СВО 25-летним Александром Рашевским простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
19:42
РКН заблокировал SnapChat в РоссииСмотреть фотографии
19:38
На базе ДРСУ во Фролово прогремел взрыв: погиб 64-летний мужчинаСмотреть фотографии
18:50
Суд отправил в СИЗО блогера Алексея Ульянова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:41
Солонин покинул пост главы Ольховского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:07
До Москвы далеко: средняя зарплата волгоградцев за месяц выросла на 897 рублейСмотреть фотографии
17:29
Блогер Ульянов рассказал СМИ о платных «услугах» судимому полковнику ДайлиденкоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
В райцентре под Волгоградом засняли первый снегСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
В Москве осудили нефтяников из Волгограда за мошенничество и взятку в 45 млн рублейСмотреть фотографии
16:21
T2 вновь дарит новогодние подарки – теперь каждомуСмотреть фотографии
16:17
Конец «схеме Долиной»? Суд отказал волгоградцу в возвращении проданного в «помутнении» домаСмотреть фотографии
16:01
Волгоградцы в «Черную пятницу» массово покупали беспроводные наушникиСмотреть фотографии
15:45
«В больнице чуть не убили»: волгоградского блогера Алексея Ульянова доставили в судСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Волгоградская облдума одобрила использование автодорог для обороныСмотреть фотографии
15:17
Мосгорсуд изучит просьбу волгоградской чиновницы Елисеевой о свободеСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцам спишут пени по долгам за ЖКУ: как избавиться от задолженности до Нового годаСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области появилось 10 новых школьных автобусовСмотреть фотографии
14:10
Андрей Бочаров наградил волгоградские профсоюзы за активностьСмотреть фотографии
13:45
ВС РФ подтвердил приговор Никите Журавелю за госизменуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Ученые: морские виды могут вытеснить речные из-за осолонения Азовского моряСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде и области бесследно исчезли пять человекСмотреть фотографии
12:16
Сервис онлайн-звонков FaceTime блокируют в РоссииСмотреть фотографии
12:02
Бастрыкин поручил СК помочь семье инвалидов из ВолжскогоСмотреть фотографии
12:00
Всё нипочём? Чадящий во Фролово завод игнорирует предписания РосприроднадзораСмотреть фотографии
11:54
ФСБ возбудила дело в Волгограде на уроженок Украины и ГерманииСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области депутаты утвердили бюджет на 2026 годСмотреть фотографии
11:26
Проблемы с мобильной связью фиксируют волгоградцы 4 декабряСмотреть фотографии
11:09
Подсчитан экологический ущерб от смертельного ДТП с бензовозом под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:01
Прокуратура проконтролирует ситуацию с задержкой в аэропорту «Сталинград»Смотреть фотографии
10:40
350 кг меда с пасеки под Волгоградом забраковал РоссельхознадзорСмотреть фотографии
 