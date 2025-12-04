В райцентре под Волгоградом засняли первый снег





В Палласовке Волгоградской области выпал первый снег. Улицы райцентра за считанные минуты приоделись в белоснежный наряд в ночь с 3 на 4 декабря. Зимними кадрами волгоградцы поспешили поделиться в социальных сетях.





Кого-то из очевидцев белоснежные хлопья застали дома, а кто-то попал под осадки, гуляя на улице. В общей сложности в населённом пункте выпало несколько миллиметров снега. Жители смеются, что снежки пока откладываются. Уже утром снег остался в основном лишь на деревьях, а основная его масса растаяла. Однако даже такой скоротечной вьюги оказалось достаточно, чтобы наполнить город зимним настроением.

Фото и видео: Палласовка Новости / t.me