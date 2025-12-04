Общество

Андрей Бочаров наградил волгоградские профсоюзы за активность

Общество 04.12.2025 14:10
0
04.12.2025 14:10


4 декабря в Волгограде прошла конференция областного Совета профсоюзов. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Бочаров.

- Представляя и защищая права людей труда, поддерживая эффективный диалог между работниками, работодателями и органами власти, непосредственно участвуя в решении первоочередных государственных задач, профессиональные союзы Волгоградской области являются важной частью устойчивой системы социально-экономического развития Волгоградской области, - подчеркнул руководитель.

Глава региона также обратил внимание, что несмотря на секционное давление и экономические трудности, безработица находится на рекордно-низком уровне, а большинство предприятий исправно выплачивают работникам зарплату, что во многом заслуга и профсоюзного движения.

Отметим, также в рамках мероприятия Андрей Бочаров наградил лидера областного профсоюзного движения Татьяну Гензе и других активистов профсоюзного движения медалями, грамотами, благодарственными письмами.

Фото: администрация Волгоградской области

Лента новостей

