Андрей Бочаров наградил волгоградские профсоюзы за активность





4 декабря в Волгограде прошла конференция областного Совета профсоюзов. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Бочаров.

- Представляя и защищая права людей труда, поддерживая эффективный диалог между работниками, работодателями и органами власти, непосредственно участвуя в решении первоочередных государственных задач, профессиональные союзы Волгоградской области являются важной частью устойчивой системы социально-экономического развития Волгоградской области, - подчеркнул руководитель.

Глава региона также обратил внимание, что несмотря на секционное давление и экономические трудности, безработица находится на рекордно-низком уровне, а большинство предприятий исправно выплачивают работникам зарплату, что во многом заслуга и профсоюзного движения.

Отметим, также в рамках мероприятия Андрей Бочаров наградил лидера областного профсоюзного движения Татьяну Гензе и других активистов профсоюзного движения медалями, грамотами, благодарственными письмами.

Фото: администрация Волгоградской области