Бастрыкин поручил СК помочь семье инвалидов из Волжского





4 декабря председатель СК России вновь был вынужден откликнуться на призыв о помощи из Волгоградской области. На этот раз с жалобой на бездействие коммунальных служб и чиновников к Александру Бастрыкину обратилась мать школьника из Волжского. Из-за отсутствия пандусов женщина вынуждена каждый день спускать ребёнка, прикованного к инвалидной коляске, по лестничным пролётам на руках, при том что сама передвигается с помощью протеза.

- Заявительница, которой установлен протез ноги, ее 11-летний сын-инвалид, передвигающийся на инвалидной коляске, а также еще один малолетний сын, проживают в многоквартирном доме на улице Оломоуцкой, входные группы и лестничные марши в котором не оборудованы пандусом. В результате мальчик не имеет возможности беспрепятственно покинуть жилое помещение, в связи с чем женщина вынуждена переносить его на руках, - сообщили журналистам в Следкоме.

По словам волжанки, она многократно просила чиновников и коммунальные службы обустроить пандус, однако все обращения оказались тщетны.

Отметим, Александр Бастрыкин распорядился организовать по факту сложившейся ситуации проверку. Ход её проведения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

