Пенсионный коэффициент волгоградцев изменится с 1 января





Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января составить 157 рублей 76 копеек. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Пенсия по старости в России, в том числе и для жителей Волгоградской области, состоит из страховой части, которая рассчитывается исходя из накоплений индивидуальных пенсионных коэффициентов, и фиксированной выплаты, индексирующейся ежегодно.

Согласно закону, страховая пенсия по старости доступна мужчинам после 65 лет и женщинам в возрасте 60 лет. Чтобы получить ее гражданам необходимо иметь 15-летний страховой стаж и коэффициент не менее 30 баллов.