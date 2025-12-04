В Волгоградской области появилось 10 новых школьных автобусов





Сегодня, 4 декабря, в регион в рамках второго этапа обновления автобусного парка для школьников прибыло еще 10 новеньких транспортных средств. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, всего в муниципалитеты был передан 31 автобус.

По информации регионального комитета образования и науки, 10 автобусов марки «ПАЗ» переданы в школы Городищенского, Дубовского, Камышинского, Ленинского, Среднеахтубинского, Урюпинского районов, а также Михайловки и Волгограда. Потребность Волгоградской области в новых школьных автобусах на 2025 год полностью закрыта. В августе этого года еще 21 автобус марки «ГАЗ» был отправлен в школы 14-ти районов и города Урюпинска.

Все автобусы оборудованы автоматической остановочной тормозной системой, которая препятствует началу движения при открытых или не полностью закрытых дверях, ограничителем скорости до 60 км/час, внутренним и наружным громкоговорящим устройством, кнопкой вызова в каждом ряду сидений.





Также в автобусах есть запирающие устройства задних дверей, стеллажи для школьных портфелей, звуковая сигнализация движения автобуса задним ходом, выдвижная дополнительная подножка, аварийно-вентиляционные люки, маячки, тахографы. Техника оборудована навигационной системой ГЛОНАСС/GPS.

Школьный автопарк в Волгоградской области насчитывает 593 машины. Ежедневно к местам учебы и обратно транспортируют порядка 11 тыс. детей. Подвоз осуществляется из 719 населенных пунктов в 376 общеобразовательных организаций. Ежедневно школьные автобусы совершают 643 маршрута, общая протяженность которых составляет около 8 тыс. км. Работа строится с привлечением ресурсов нацпроекта «Молодежь и дети», федеральных и региональных программ.

Фото: администрация Волгоградской области

