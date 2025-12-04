Общество

В Волгоградской области появилось 10 новых школьных автобусов

Общество 04.12.2025 14:51
Сегодня, 4 декабря, в регион в рамках второго этапа обновления автобусного парка для школьников прибыло еще 10 новеньких транспортных средств. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, всего в муниципалитеты был передан 31 автобус.

По информации регионального комитета образования и науки, 10 автобусов марки «ПАЗ» переданы в школы Городищенского, Дубовского, Камышинского, Ленинского, Среднеахтубинского, Урюпинского районов, а также Михайловки и Волгограда. Потребность Волгоградской области в новых школьных автобусах на 2025 год полностью закрыта. В августе этого года еще 21 автобус марки «ГАЗ» был отправлен в школы 14-ти районов и города Урюпинска.

Все автобусы оборудованы автоматической остановочной тормозной системой, которая препятствует началу движения при открытых или не полностью закрытых дверях, ограничителем скорости до 60 км/час, внутренним и наружным громкоговорящим устройством, кнопкой вызова в каждом ряду сидений.


Также в автобусах есть запирающие устройства задних дверей, стеллажи для школьных портфелей, звуковая сигнализация движения автобуса задним ходом, выдвижная дополнительная подножка, аварийно-вентиляционные люки, маячки, тахографы. Техника оборудована навигационной системой ГЛОНАСС/GPS.

Школьный автопарк в Волгоградской области насчитывает 593 машины. Ежедневно к местам учебы и обратно транспортируют порядка 11 тыс. детей. Подвоз осуществляется из 719 населенных пунктов в 376 общеобразовательных организаций. Ежедневно школьные автобусы совершают 643 маршрута, общая протяженность которых составляет около 8 тыс. км. Работа строится с привлечением ресурсов нацпроекта «Молодежь и дети», федеральных и региональных программ.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Лента новостей

17:29
Блогер Ульянов рассказал, как за деньги «защищал» судимого полковника ДайлиденкоСмотреть фотографии
17:24
В райцентре под Волгоградом засняли первый снегСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
В Москве осудили нефтяников из Волгограда за мошенничество и взятку в 45 млн рублейСмотреть фотографии
16:21
T2 вновь дарит новогодние подарки – теперь каждомуСмотреть фотографии
16:17
Конец «схеме Долиной»? Суд отказал волгоградцу в возвращении проданного в «помутнении» домаСмотреть фотографии
16:01
Волгоградцы в «Черную пятницу» массово покупали беспроводные наушникиСмотреть фотографии
15:45
«В больнице чуть не убили»: волгоградского блогера Алексея Ульянова доставили в судСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Волгоградская облдума одобрила использование автодорог для обороныСмотреть фотографии
15:17
Мосгорсуд изучит просьбу волгоградской чиновницы Елисеевой о свободеСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцам спишут пени по долгам за ЖКУ: как избавиться от задолженности до Нового годаСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области появилось 10 новых школьных автобусовСмотреть фотографии
14:10
Андрей Бочаров наградил волгоградские профсоюзы за активностьСмотреть фотографии
13:45
ВС РФ подтвердил приговор Никите Журавелю за госизменуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Ученые: морские виды могут вытеснить речные из-за осолонения Азовского моряСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде и области бесследно исчезли пять человекСмотреть фотографии
12:16
Сервис онлайн-звонков FaceTime блокируют в РоссииСмотреть фотографии
12:02
Бастрыкин поручил СК помочь семье инвалидов из ВолжскогоСмотреть фотографии
12:00
Всё нипочём? Чадящий во Фролово завод игнорирует предписания РосприроднадзораСмотреть фотографии
11:54
ФСБ возбудила дело в Волгограде на уроженок Украины и ГерманииСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области депутаты утвердили бюджет на 2026 годСмотреть фотографии
11:26
Проблемы с мобильной связью фиксируют волгоградцы 4 декабряСмотреть фотографии
11:09
Подсчитан экологический ущерб от смертельного ДТП с бензовозом под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:01
Прокуратура проконтролирует ситуацию с задержкой в аэропорту «Сталинград»Смотреть фотографии
10:40
350 кг меда с пасеки под Волгоградом забраковал РоссельхознадзорСмотреть фотографии
10:29
В Волгоградской области каждый второй житель привился от гриппаСмотреть фотографии
09:56
В Кремле анонсировали прямую линию с Путиным 19 декабряСмотреть фотографии
09:43
Вылет волгоградцев в Дубай задержали на 18 часовСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
09:10
В Волжском нанятый на уборку дачи рецидивист обманул участника СВОСмотреть фотографии
08:50
В МЧС рассказали, что горело в Ворошиловском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
 