«В больнице чуть не убили»: волгоградского блогера Алексея Ульянова доставили в суд

04.12.2025 15:45
0
04.12.2025 15:45


Алексея Ульянова, задержанного в Волгограде 2 декабря, доставили в Центральный районный  суд для избрания ему меры пресечения. 



Проходя мимо представителей СМИ, Ульянов успел пожаловаться сочувствующим ему журналистам на плохое отношение: 

– В больнице чуть не убили. После ПИТ сюда выгнали, – заявил блогер. 

ПИТ, судя по всему, – палата интенсивной терапии.  Со стороны же Алексей Ульянов выглядит вполне бодрым и в зал заседаний он проследовал на своих ногах.

Напомним, в отношении блогера возбуждено уголовное дело. Алексея Ульянова подозревают в серии вымогательств. В частности, следствие считает, что противоправной деятельностью волгоградец занимался с 2020 года, требуя у состоятельных граждан деньги за не публикацию порочащих их сведений. Блогер выставлял разные расценки – от 100 тысяч до 6 миллионов рублей. 

По двум эпизодам, считает следствие, Алексей Ульянов действовал в связке с другим скандальным блогером Михаилом Серенко. Одна жертва шантажа передала им 6 миллионов рублей, другой человек, с которого требовали 100 тысяч, отказался платить вымогателям.

После задержания Алексей Ульянов был госпитализирован в связи с обострением хронического заболевания. Сегодня стало известно, что его состояние стабилизировалось и он был перевезен в изолятор временного содержания, после чего доставлен в суд. 

