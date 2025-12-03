Аналитики: энергопотребление ЦОД и майнерами в России может увеличиться в 2,5 раза





В России доля потребления электроэнергии центрами обработки данных (ЦОД) и майнерами криптовалют за пять лет – к 2030 году – может составить около 2%, увеличившись в 2,5 раза. Такими прогнозами аналитиков в рамках 16-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!» поделился член правления банка Виталий Сергейчук.

Согласно приведенным данным, в 2024 году темп прироста потребления электроэнергии в России достиг рекордных 3,1%. В 2025 году рост замедлился до 1% из-за запрета майнинга в ряде регионов. Несмотря на это, в 2026 году эксперты ожидают оживление и прирост потребления электроэнергии более чем на 2%.

Главными драйверами отрасли называют наращивание промпроизводства в России, расширение транспортных систем, жилищное строительство, повышение спроса на кондиционеры на фоне активного развития внутреннего туризма, а также строительство новых центров обработки данных (ЦОД).

– Успех цифровой трансформации российской экономики значительно зависит от доступности электроэнергии: ЦОДы, особенно использующиеся для работы искусственного интеллекта, потребляют огромные её объемы, – заявил Василий Сергейчк. – К 2030 году доля потребления электроэнергии ЦОД и майнерами криптовалют по стране достигнет около 2%, то есть увеличится в 2,5 раза. Для предотвращения дефицита электроэнергии и мощности и обеспечения надежности энергоснабжения необходима масштабная модернизация все еще устаревшей энергосистемы и строительство новой генерации. Мы видим самый высокий уровень отложенного спроса на финансирование со стороны электроэнергетических компаний по сравнению с другими отраслями.

По предварительным оценкам, строительство новых энергетических мощностей потребует почти 6 трлн руб. капитальных затрат до 2030 года.

Согласно утвержденной в апреле 2025 года Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года потребление электроэнергии в России к 2050 году вырастет на 38% по сравнению с 2024 годом, до 1624 млрд кВт/ч.