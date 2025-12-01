Птицефабрики «закидали» волгоградцев яйцами

В Волгоградской области увеличилось производство яиц. По данным Волгоградстата, с января по октябрь 2025 года было произведено 715,5 млн яиц, что на 9,6 млн больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Основную долю производства обеспечивают сельскохозяйственные организации - 455,1 млн яиц, или 63,6% от общего объема.
Всего за десять месяцев 2025 года крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями региона отгружено 442,4 млн яиц, что на 5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
К слову, Волгоградская область по продуктивности несушек занимает первое место в ЮФО. Так, средняя яйценоскость одной курицы в регионе составила в 2025 году 291 яйцо. На втором месте расположился Краснодарский край (258 яиц), а на третьем – Ростовская область (213).
