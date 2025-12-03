В Волгограде рецидивисту грозит срок за любовь к чужому золоту





В Краснооктябрьском районе Волгограда полиция по горячим следам задержала грабителя. Мужчина промышлял кражей золота у одиноких горожанок. 28 ноября его жертвой стала 32-летняя местная жительница.

По информации правоохранителей, всё произошло в подъезде МКД. Фигурант подкараулил волгоградку и сорвал золотую цепочку с крестиком с шеи. О произошедшем женщина сразу же сообщила в полицию.

Как выяснилось, преступником оказался 39-летний рецидивист. Мужчина был оперативно задержан и на первом же допросе сознался в содеянном. Ювелирное украшение он сразу же продал, а денежные средства потратил.

Отметим, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о грабеже. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.