Для волгоградцев с 9 декабря подорожает ОСАГО





С 9 декабря для волгоградских автолюбителей на 15% расширится тарифный коридор для всех видов транспорта. Как рассказали в Telegram-канале Центробанка, для владельцев мотоциклов границы данного коридора сдвинуться на 40%.

Как уточнили в ЦБ, тарифный коридор для пользователей легковых автомобилей не менялся более трех лет — с сентября 2022 года. При это средняя выплата по ОСАГО выросла в полтора раза, а стоимость полиса по итогам девяти месяцев снизилась на 4%.

Кроме того, также изменится и территориальный коэффициент во многих регионах России. Отмечается, что для 20 регионов они будут снижены, а в 28 регионах – существенно увеличатся. Увеличение коэффициентов произойдет в регионах, где установлены высокие риски недобросовестных действий в ОСАГО.